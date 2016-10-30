Юрий Белоус: Николаев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»
Бывший президент ФК «Москва» и экс-генеральный
директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что главный судья Алексей Николаев
имел все основания назначить во втором тайме дерби с ЦСКА (3:1) пенальти в
ворота московского «Спартака» за игру рукой защитника красно-белых Дмитрия
Комбарова.
«Конечно, судья имел все основания назначить пенальти в
ворота «Спартака» - сто процентов. Но судья принял такое решение. Я вообще
скептически отношусь к Николаеву. И считаю, что этот судья не то, что не имеет
права возглавлять судейскую коллегию (департамент судейства и инспектирования
Российского футбольного союза), но и быть назначенным на такие матчи как
«Спартак» - ЦСКА», - приводит «Р-Спорт» слова Белоуса.
Футболисты «Спартака» в субботу на домашней арене победили армейцев в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1. На 67-й минуте при счете 1:0 в пользу «Спартака» мяч попал в руку Комбарова и отлетел к вратарю команды Артему Реброву. Николаев оставил данный эпизод без какого-либо наказания.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция