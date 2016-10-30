Юрий Белоус: Николаев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»

Бывший президент ФК «Москва» и экс-генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что главный судья Алексей Николаев имел все основания назначить во втором тайме дерби с ЦСКА (3:1) пенальти в ворота московского «Спартака» за игру рукой защитника красно-белых Дмитрия Комбарова.

«Конечно, судья имел все основания назначить пенальти в ворота «Спартака» - сто процентов. Но судья принял такое решение. Я вообще скептически отношусь к Николаеву. И считаю, что этот судья не то, что не имеет права возглавлять судейскую коллегию (департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза), но и быть назначенным на такие матчи как «Спартак» - ЦСКА», - приводит «Р-Спорт» слова Белоуса.

Футболисты «Спартака» в субботу на домашней арене победили армейцев в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1. На 67-й минуте при счете 1:0 в пользу «Спартака» мяч попал в руку Комбарова и отлетел к вратарю команды Артему Реброву. Николаев оставил данный эпизод без какого-либо наказания.