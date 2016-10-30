Массимо Каррера: Я горжусь вами, болельщики!

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы своей команды в дерби с ЦСКА (3:1) заявил, что гордится болельщиками своего клуба.

«Я горжусь вами, тем, что вы все объединились. Спасибо! «Спартак» - сила!» – написал Каррера на своей странице в Instagram.

#orgoglioso#di#voi#tutti#uniti#per#la#stessa#causa#спасибо#👏🏻#FORZA#SPARTAK#🔴⚪️🔴⚪️ Фото опубликовано Massimo (@massimo.carrera4) Окт 29 2016 в 2:19 PDT

«Спартак» в субботу на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата России. В составе победителей один мяч забил Денис Глушаков, а два – Зе Луиш. У армейцев отличился Карлос Страндберг.