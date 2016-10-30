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Два паса Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Торонто»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев по шайбе забросили Алекс Гальченюк и Ши Уэбер, а у гостей отличился Назем Кадри.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 13 минут, отдал две голевые передачи, совершил три силовых приема, один раз заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 20 минут, нанес два броска, три раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Другой российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду также более 20 минут, нанес один бросок, один раз применил силовой прием, шесть раз блокировал броски соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отыграл 20 минут, нанес два броска, применил пять силовых приемов, трижды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Монреаль» набрал 17 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а у «Торонто» осталось семь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 3 ноября в 02:30 (мск) примет «Ванкувер», а «Торонто» 31 октября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч

Монреаль - Торонто - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Гальченюк (Больё, Радулов), 26:11 (1:0). Кадри (Гардинер, Нюландер), 44:18 (1:1 - бол.). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 47:24 (2:1 - бол.).

Место и дата

30 октября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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