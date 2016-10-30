Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал- : -Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бостон» прервал серию «Детройта» из шести побед

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Тим Шаллер.

Таким образом, «Бостон» набрал восемь очков, а у «Детройта», который проиграл впервые за последние семь матчей, осталось 12 очков.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин не играл в матче из-за травмы. В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 31 октября в 00:00 (мск) примет «Флориду», а «Бостон» 2 ноября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой».

Матч

Детройт - Бостон - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Голы:

Шаллер (Мур), 37:11 (0:1).

Место и дата

30 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Колорадо» обыграл «Аризону», Григоренко отдал пасХоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».НХЛ. «Сан-Хосе» – «Нэшвилл» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Миннесота» забросила 4 безответные шайбы «Далласу»Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».20 сэйвов Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».Два паса Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Торонто»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».«Баффало» обыграл «Флориду»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баффало».Джоэл Кенневилл: В прошлом году вклад Анисимова в успех команды недооценивалиГлавный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл после матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT) оценил игру форварда команды Артема Анисимова, который забил победный гол в овертайме.«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Артемий Панарин: На Кубке мира забыл, как играть, и потерял уверенность в себеФорвард «Чикаго» Артемий Панарин заявил, что не чувствует уверенности в себе в начале сезона.Анисимов продлил свою результативную серию до шести матчейФорвард «Чикаго» Артем Анисимов забросил победную шайбу в овертайме матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT).«Эдмонтон» выдал лучший старт сезона за 31 год«Эдмонтон» одержал победу над «Ванкувером» (2:0), которая стала для «нефтяников» седьмой в восьми матчах сезона.«Коламбус» обыграл «Анахайм», Бобровский отразил все 35 бросковХоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».Шайба Макдэвида принесла «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Чикаго», «Каролина» одолела «Рейнджерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Калгари» дома обыграл «Оттаву»Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Оттаве».20 сэйвов Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Виннипегом»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».Два очка Панарина и одно Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Чикаго».

Бостон
Бостонкалендарьстатистика
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Алексей Марченко
Алексей Марченковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение