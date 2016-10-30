«Бостон» прервал серию «Детройта» из шести побед

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Тим Шаллер.

Таким образом, «Бостон» набрал восемь очков, а у «Детройта», который проиграл впервые за последние семь матчей, осталось 12 очков.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин не играл в матче из-за травмы. В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 31 октября в 00:00 (мск) примет «Флориду», а «Бостон» 2 ноября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой».