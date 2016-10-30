20 сэйвов Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду
«Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 3:1. В составе победителей
отличились Адам Хенрик, Деймон Сиверсон и Деванте Смит-Пелли. У гостей ответную
шайбу забросил Тайлер Джонсон.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин
провел на льду 13 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок
соперника, схлопотал пять минут штрафа, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский
отыграл более 56 минут, парировав 20 из 23 бросков в створ.
Российский защитник гостей Никита Нестеров провел
на льду более 18 минут, нанес два броска, применил три силовых приема, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав
Наместников отыграл 15 минут, нанес два броска, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
Другой российский форвард гостей Никита Кучеров в
матче не играл из-за травмы.
Таким образом, «Нью-Джерси» набрал 10 очков и
догнал в турнирной таблице Восточной конференции «Тампу-Бэй».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 4 ноября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой», а «Тампа-Бэй» 31 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Матч
Нью-Джерси - Тампа-Бэй - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Хенрик (Каммаллери, Северсон), 3:57 (1:0). Северсон (Грин, Хенрик), 13:13 (2:0). Смит-Пелли (Квинси, Лаппин), 25:22 (3:0). Джонсон (Пойнт), 41:59 (3:1).
Место и дата
30 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция