20 сэйвов Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Адам Хенрик, Деймон Сиверсон и Деванте Смит-Пелли. У гостей ответную шайбу забросил Тайлер Джонсон.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин провел на льду 13 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал пять минут штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл более 56 минут, парировав 20 из 23 бросков в створ.

Российский защитник гостей Никита Нестеров провел на льду более 18 минут, нанес два броска, применил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 15 минут, нанес два броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Другой российский форвард гостей Никита Кучеров в матче не играл из-за травмы.

Таким образом, «Нью-Джерси» набрал 10 очков и догнал в турнирной таблице Восточной конференции «Тампу-Бэй».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 4 ноября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой», а «Тампа-Бэй» 31 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Рейнджерс».