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Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по две шайбы забросили Евгений Малкин и Сидни Кросби, а еще один гол провел Мэтт Каллен. У хозяев дважды отличился Якуб Ворачек, а по разу – Уэйн Симмондс и Клод Жиру.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду более 18 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий хозяев Роман Любимов отыграл более 10 минут, нанес два броска, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 18 минут, нанес два броска, оба которых оказались результативными, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Таким образом, «Питтсбург» набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Филадельфии» осталось семь очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 31 октября в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Питтсбург» 3 ноября в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».

Матч

Филадельфия - Питтсбург - 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Голы:

Ворачек (Мэннинг, Гудас), 9:48 (1:0). Симмондс (Шенн, Гостисбеер), 13:02 (2:0). Кросби (Хорнквист, Уилсон), 15:44 (2:1). Кросби (Хорнквист, Кессел), 16:27 (2:2 - бол.). Каллен (Кюнхакль), 16:39 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 29:38 (2:4). Жиру (Симмондс, Гудас), 33:16 (3:4 - бол.). Ворачек 35:28 (4:4 - бул.). Малкин (Мяяття), 48:33 (4:5).

Место и дата

30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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