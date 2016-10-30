Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду
«Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 1:0. В составе победителей точный
бросок нанес Джейден Шварц.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир
Тарасенко провел на льду более 15 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив
матч с показателем полезности «плюс один».
Другой российский форвард хозяев Наиль Якупов
отыграл более восьми минут, нанес один бросок, применил четыре силовых приема, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Таким образом, «Сент-Луис» набрал 12 очков, а у «Лос-Анджелеса»
осталось восемь.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 ноября в 02:05 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Лос-Анджелес» 31 октября в 02:05 (мск) в гостях встретится с «Чикаго».
Матч
Сент-Луис - Лос-Анджелес - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шварц (Лехтеря, Тарасенко), 43:43 (1:0).
Место и дата
30 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция