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Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 1:0. В составе победителей точный бросок нанес Джейден Шварц.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду более 15 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Другой российский форвард хозяев Наиль Якупов отыграл более восьми минут, нанес один бросок, применил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Сент-Луис» набрал 12 очков, а у «Лос-Анджелеса» осталось восемь.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 ноября в 02:05 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Лос-Анджелес» 31 октября в 02:05 (мск) в гостях встретится с «Чикаго».

Матч

Сент-Луис - Лос-Анджелес - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Шварц (Лехтеря, Тарасенко), 43:43 (1:0).

Место и дата

30 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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