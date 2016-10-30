Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»

«Ванкувер» стал первой командой в НХЛ, одержавшей три победы на старте сезона, ни разу не ведя в счете

«Ванкувер» одержал победу над «Сент-Луисом» (2:1 OT), которая стала для команды третьей в трех матчах на старте регулярного чемпионата.