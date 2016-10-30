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«Миннесота» забросила 4 безответные шайбы «Далласу»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Нино Нидеррайтер, Эрик Стаал и Тайлер Грейовак.

Таким образом, «Миннесота» набрала 13 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции, а у «Далласа» осталось семь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 2 ноября в 03:00 (мск) примет «Баффало», а «Даллас» 2 ноября 02:05 (мск) в гостях сразится с «Коламбусом».

Матч

Миннесота - Даллас - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы:

Гранлунд (Койву), 5:35 (1:0 - мен.). Нидеррайтер (Гранлунд, Койл), 43:08 (2:0). Стаал (Поминвилль, Сутер), 50:54 (3:0 - бол.). Граовац (Цукер, Берчи), 52:37 (4:0).

Место и дата

30 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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