«Миннесота» забросила 4 безответные шайбы «Далласу»

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Нино Нидеррайтер, Эрик Стаал и Тайлер Грейовак.

Таким образом, «Миннесота» набрала 13 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции, а у «Далласа» осталось семь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 2 ноября в 03:00 (мск) примет «Баффало», а «Даллас» 2 ноября 02:05 (мск) в гостях сразится с «Коламбусом».