«Миннесота» забросила 4 безответные шайбы «Далласу»
Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».
Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел
Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по
шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Нино Нидеррайтер, Эрик Стаал и Тайлер
Грейовак.
Таким образом, «Миннесота» набрала 13 очков и
вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции, а у «Далласа»
осталось семь очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 2 ноября в 03:00 (мск) примет «Баффало», а «Даллас» 2 ноября 02:05 (мск) в гостях сразится с «Коламбусом».
Матч
Миннесота - Даллас - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Гранлунд (Койву), 5:35 (1:0 - мен.). Нидеррайтер (Гранлунд, Койл), 43:08 (2:0). Стаал (Поминвилль, Сутер), 50:54 (3:0 - бол.). Граовац (Цукер, Берчи), 52:37 (4:0).
Место и дата
30 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция