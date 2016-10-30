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«Колорадо» обыграл «Аризону», Григоренко отдал пас

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе дублем отметился Мэтт Дюшейн, а еще одну шайбу забросил Рене Бурк. У хозяев отличились Радим Врбата и Тобиас Ридер.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов весь матч пробыл в запасе.

Российский нападающий гостей Михаил Григоренко провел на льду почти 16 минут, схлопотал четыре минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 19 минут, нанес один бросок, дважды заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 2 ноября в 05:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Колорадо» 2 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Нэшвиллом».

Матч

Аризона - Колорадо - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Врбата (Ханзал, Доми), 14:57 (1:0). Дюшен (Джонсон, Григоренко), 25:51 (1:1). Бурк Р. (Бэрри, Маккиннон), 41:42 (1:2 - бол.). Дюшен (Ландеског, Желина), 51:24 (1:3). Ридер (Ричардсон, Экман-Ларссон), 55:56 (2:3).

Место и дата

30 октября 03:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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