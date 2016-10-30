«Колорадо» обыграл «Аризону», Григоренко отдал пас
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила
Ривер Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе дублем
отметился Мэтт Дюшейн, а еще одну шайбу забросил Рене Бурк. У хозяев отличились
Радим Врбата и Тобиас Ридер.
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов весь
матч пробыл в запасе.
Российский нападающий гостей Михаил Григоренко
провел на льду почти 16 минут, схлопотал четыре минуты штрафа, отдал голевой
пас, окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров
отыграл 19 минут, нанес один бросок, дважды заблокировал броски соперника,
схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 2 ноября в 05:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Колорадо» 2 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Нэшвиллом».
Матч
Аризона - Колорадо - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Врбата (Ханзал, Доми), 14:57 (1:0). Дюшен (Джонсон, Григоренко), 25:51 (1:1). Бурк Р. (Бэрри, Маккиннон), 41:42 (1:2 - бол.). Дюшен (Ландеског, Желина), 51:24 (1:3). Ридер (Ричардсон, Экман-Ларссон), 55:56 (2:3).
Место и дата
30 октября 03:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция