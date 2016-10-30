«Колорадо» обыграл «Аризону», Григоренко отдал пас

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе дублем отметился Мэтт Дюшейн, а еще одну шайбу забросил Рене Бурк. У хозяев отличились Радим Врбата и Тобиас Ридер.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов весь матч пробыл в запасе.

Российский нападающий гостей Михаил Григоренко провел на льду почти 16 минут, схлопотал четыре минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 19 минут, нанес один бросок, дважды заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 2 ноября в 05:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Колорадо» 2 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Нэшвиллом».