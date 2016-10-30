Малкин забивал, Радулов ассистировал, а Каррера гордился болельщиками. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей воскресного утра.

1). Две шайбы Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. На этот раз «пингвины» в гостевом матче-триллере одолели «Филадельфию» (5:4), причем россиянин стал автором победной шайбы. Также два гола в составе победителей на свой счет записал Сидни Кросби.

2). Победная серия «Монреаля» в НХЛ составляет семь матчей. К этому причастен Александр Радулов, который минувшей ночью дважды ассистировал партнерам в матче с «Торонто» (2:1). «Монреаль», имея в активе 17 очков, лидирует не только в Восточной конференции, но и возглавляет сводную таблицу лиги.

3). Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 220,65 балла. Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку.

4). Наставник «Спартака» Массимо Каррера после победы в дерби с ЦСКА (3:1) написал на своей странице в Instagram, что гордится болельщиками красно-белых.

5). Пенальти был! Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что судья Алексей Николаев имел все основания назначить во втором тайме дерби с ЦСКА (3:1) пенальти в ворота московского «Спартака» за игру рукой Дмитрия Комбарова.

6). «Монако» перед матчем групповой стадии Лиги чемпионов с ЦСКА не смог обыграть «Сент-Этьен». Встреча чемпионата Франции, прошедшая в «Сент-Этьене», завершилась вничью – 1:1. 2 ноября команда Леонарду Жардима примет московский ЦСКА.

7). Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал первым по итогам квалификации Гран-при Мексики. Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», показал 18-е время.

8). Воскресное утро, кроме болельщиков «Спартака», стало добрым и для Диего Марадоны, а также его родных и многочисленных друзей. Легендарному аргентинцу 30 октября исполнилось 56!

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