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Пас Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Ванкувере на льду «Роджерс-Арены», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе дважды отличился Маркус Юханссон, а один раз Том Уилсон, Ти Джей Оши и Кайл Алзнер. У хозяев точные броски в активе Янника Хансена и Бо Хорвата.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 19 минут, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отыграл 16 минут, нанес четыре броска, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, отдал результативный пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Таким образом, «Вашингтон» набрал девять очков и вошел в зону плей-офф Восточной конференции. У «Ванкувера», выступающего на Западе, также девять очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Ванкувер» 3 ноября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Вашингтон» 2 ноября в 03:00 (мск) на выезде встретится с «Виннипегом».

Матч

Ванкувер - Вашингтон - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы:

Юханссон (Нисканен), 17:57 (0:1). Уилсон (Юханссон, Кузнецов), 18:12 (0:2). Хансен (Гудбрэнсон), 19:54 (1:2). Юханссон (Бэкстрём, Оши), 28:58 (1:3 - бол.). Хорват (Виртанен, Берчи), 37:17 (2:3). Оши (Шмидт, Бураковски), 57:33 (2:4). Алзнер 58:42 (2:5).

Место и дата

30 октября 04:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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