Чан выиграл «Скейт Канада», Александр Петров - седьмой

читайте также

Чан выиграл короткую программу на Skate Canada, Петров – 8-й Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан выиграл короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в мужском одиночном разряде.

«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео) Чемпионка мира удивила программой, в которой кроме блестящей техники и интереснейшей хореографии присутствовало еще и живое общение с залом.

Возвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в Канаде Лучшая фигуристка мира Евгения Медведева в эти выходные выступит в своем первом официальном старте нового сезона.

Сегодня в Миссиссаге стартует второй этап «Гран-при» Skate Canada В пятницу в Миссиссаге начнется второй этап «Гран-при» Skate Canada.

Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье! Знаменитый тренер рассказала о своих новых учениках, а также заверила, что продолжит бороться за российскую пару Синицина-Кацалапов.

Чен одержал победу на «Финляндия Трофи», Ковтун – третий, Коляда – четвертый На турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи» завершились соревнования у мужчин в одиночном катании. Американец Нэйтан Чен одержал победу, а россиянин Максим Ковтун стал третьим.

Патрик Чан: Я почувствовал, что поддержка Марины Зуевой и ее команды может мне помочь Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан рассказал, почему перешел в группу тренера Марины Зуевой.

Ковтун опережает Чена и Чана после короткой программы на «Финляндия Трофи», Коляда – четвертый Трехкратный чемпион России Максим Ковтун захватил лидерство на турнире «Финляндия Трофи», трехкратный чемпион мира Патрик Чан из Канады только третий.

Евгений Рукавицын: Четверной риттбергер Юдзуру Ханю – не эксперимент Олимпийский чемпион 2014 года японец Юдзуру Ханю, исполнивший в конце прошлой недели на турнире «Осенняя классика» в Монреале два риттбергера в четыре оборота, будет и в дальнейшем пробовать включать этот суперсложный прыжок в свои программы, считает санкт-петербургский тренер Евгений Рукавицын.

Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео) Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.

Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в Финляндии Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».

Алексей Мишин: Приехала мама Каролины Костнер и сказала «милле грацие» Знаменитый тренер прокомментировал успехи своих учеников на турнире в Оберстдорфе, а также рассказал о работе с Каролиной Костнер.

Илья Авербух: Выступление Медведевой – большое искусство Призер Олимпиады-2002 Илья Авербух в интервью Sovsport.ru проанализировал выступление сборной России в одиночном катании на чемпионате мира.

Хавьер Фернандес: Чтобы обогнать Ханю, нужно было показать прокат всей жизни Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес рассказал, как ему удалось обогнать Юдзуру Ханю на чемпионате мира в Бостоне.

Юдзуру Ханю: Хотел бы заново откатать произвольную программу Японский фигурист Юдзуру Ханю признался, что разочарован прокатом произвольной программы и расстроен вторым местом на чемпионате мира в Бостоне.

Фернандес защитил титул чемпиона мира, Коляда – четвертый Испанский фигурист Хавьер Фернандес стал победителем чемпионата мира, проходящего в Бостоне в турнире одиночников.

Юдзуру Ханю: Вероятно, Тен намеренно врезался в меня на разминке Олимпийский чемпион Сочи-2014 японский фигурист Юдзуру Ханю рассказал о своем столкновении с Денисом Теном на разминке перед исполнением короткой программы на чемпионате мира.

Юдзуру Ханю: Мои личные стандарты возросли Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю высказался о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне, после которой он лидирует с результатом 110,56 балла.

Сыграл рукой. Как Максим Ковтун нарушил правила фигурного катания Обозреватель Sovsport.ru – о короткой программе мужчин на чемпионате мира, в которой трехкратный чемпион страны опять не оправдал ожиданий.