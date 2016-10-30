Чан выиграл «Скейт Канада», Александр Петров - седьмой
Российский фигурист Александр Петров занял седьмое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада» в мужском одиночном разряде.
Победу одержал канадец Патрик Чан. Серебро завоевал японец Юдзуру Ханю. Бронза у канадского фигуриста Кевина Рейнолдса.
Второй этап Гран-при «Скейт Канада»
Миссиссога (Канада)
Мужчины
1. Патрик Чан (Канада) - 266.95,
2. Юдзуру Ханю (Япония) - 263.06
3. Кевин Рейнолдс (Канада) - 245.06...
7. Александр Петров (Россия) - 224.39.
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