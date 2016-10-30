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Чан выиграл «Скейт Канада», Александр Петров - седьмой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский фигурист Александр Петров занял седьмое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада»  в мужском одиночном разряде.

Победу одержал канадец Патрик Чан. Серебро завоевал японец Юдзуру Ханю. Бронза у канадского фигуриста Кевина Рейнолдса.

Второй этап Гран-при «Скейт Канада» 

Миссиссога (Канада)

Мужчины

1. Патрик Чан (Канада) - 266.95,

2. Юдзуру Ханю (Япония) - 263.06

3. Кевин Рейнолдс (Канада) - 245.06...

7. Александр Петров (Россия) - 224.39.

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