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Степанова и Букин стали пятыми в танцах на льду на «Скейт Канада»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин занял пятое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада».

Победителями турнира стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, тройку замкнул еще один дуэт из Канады Пайпер Жиль/Поль Пуарье.

Второй этап Гран-при «Скейт Канада» 

Миссиссога (Канада)

Танцы

1. Тесса Вирчу - Скотт Мойр (Канада) - 189.06

2. Мэдисон Чок - Эван Бейтс (США) - 188.24,

3. Пайпер Гиллес - Пол Пуарье (Канада) - 182.57... 

5. Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 168.10.

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