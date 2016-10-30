Степанова и Букин стали пятыми в танцах на льду на «Скейт Канада»
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин занял пятое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада».
Победителями турнира стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, тройку замкнул еще один дуэт из Канады Пайпер Жиль/Поль Пуарье.
Второй этап Гран-при «Скейт Канада»
Миссиссога (Канада)
Танцы
1. Тесса Вирчу - Скотт Мойр (Канада) - 189.06
2. Мэдисон Чок - Эван Бейтс (США) - 188.24,
3. Пайпер Гиллес - Пол Пуарье (Канада) - 182.57...
5. Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 168.10.
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