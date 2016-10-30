Валерий Газзаев: Весь стадион видел, что мяч попал в руку Комбарову, а арбитр не видел этого?

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» – ЦСКА (3:1), когда арбитр встречи Алексей Николаев не назначил пенальти в ворота красно-белых.

- При счете 1:0, как мне кажется, судья не назначал стопроцентный пенальти в ворота «Спартака». Комбаров рукой сыграл в пределах штрафной площадки, и это – стопроценный 11-метровый удар. Этот мяч мог быть очень важным, счет мог сравняться, и это был ключевой эпизод в игре. Мне кажется, не увидеть это было нельзя. Весь стадион видел, что мяч попал в руку, а арбитр не видел этого? Это не тот уровень судьи. Он давно судит, опытный арбитр, и должен был этот момент зафиксировать. Если не главный арбитр, то момент должен был увидеть боковой судья, или судья за воротами. Как можно было не увидеть с трех позиций такой очевидный 11-метровый удар? Судья сыграл роковую роль в матче. Да, ЦСКА играл неважно, но тем не менее, этот пенальти был, – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар».