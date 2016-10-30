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Малкин забросил 300-ю шайбу в НХЛ

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Эта шайба стала победной в матче против «Филадельфии» (5:4). В этой игре российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 18 минут, нанес два броска, оба которых оказались результативными, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один». 

В этом сезоне Малкин забросил пять шайб. За свою карьеру 30-летний нападающий провел в НХЛ 653 матча.

Малкин стал шестым игроком «Питтсбурга», которому удалось забросить 300 шайб и 10-м российским хоккеистом, преодолевшим рубеж в 300 голов. Больше всего шайб из россиян забросил Александр Овечкин - 529. 

Матч

Филадельфия - Питтсбург - 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Голы:

Ворачек (Мэннинг, Гудас), 9:48 (1:0). Симмондс (Шенн, Гостисбеер), 13:02 (2:0). Кросби (Хорнквист, Уилсон), 15:44 (2:1). Кросби (Хорнквист, Кессел), 16:27 (2:2 - бол.). Каллен (Кюнхакль), 16:39 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 29:38 (2:4). Жиру (Симмондс, Гудас), 33:16 (3:4 - бол.). Ворачек 35:28 (4:4 - бул.). Малкин (Мяяття), 48:33 (4:5).

Место и дата

30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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