Александр Бубнов: Рискну поставить на «Анжи» в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Анжи» - «Краснодар».

- Обе команды достигли четвертьфинальной кубковой стадии, но сделали это совершенно по-разному. «Анжи» расправился с «Зенитом», «Краснодар» потратил уйму сил с «Оренбургом», вдобавок вновь потерял из-за травмы Мамаева. Гостей ожидает тяжелейший матч с набравшим превосходную форму и более свежим соперником. Дополнительных усилий от футболистов потребует, мягко говоря, не лучшее состояние газона. В такой ситуации рискну поставить на «Анжи». Прогноз - 1:0 в пользу махачкалинского клуба, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:30 мск. После 11 туров «Краснодар» занимает пятое место в чемпионате России, «Анжи» - восьмое.