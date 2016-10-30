Пильгуй оценил имидж Лодыгина

Знаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй оценил имидж голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина.

- Говорят, Мирча Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина. Я, например, тоже не поддерживаю прически, татуировки, какие-то жесты. То, что свойственно сегодня молодежи. Кажется, мы были немного поскромнее. Если эти внешние атрибуты становятся главнее футбола, то это начинает влиять на игру . Человек начинает думать, как он выглядит, что о нем думают, модный он или нет. Это уже идет впереди футбола. Однако я близко с Лодыгиным не общаюсь, мне cложно сказать, какой он. Оценивать его характер мне сложно. Думаю, где-то, чем-то и журналисты обидели. Нужно ведь и поддерживать, а не только призывать другого вратаря покупать. Тогда будет диалог, - цитирует Пильгуя «Спорт день за днем».

В текущем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» в чемпионате России семь матчей, в четырех из них он не пропустил.