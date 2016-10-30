Малкин - вторая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Филадельфией» Малкин провел на льду почти 18 минут, нанес два броска, оба которых оказались результативными, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Первой звездой дня признан вратарь «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 29 бросков в матче с «Далласом» (4:0). Дубник провел третий подряд матч НХЛ без пропущенных шайб.

Третьей звездой дня стал голкипер «Баффало» Андерс Нильссон, отразивший во встрече с «Флоридой» (3:0) все 33 броска.