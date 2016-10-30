Емельяненко может провести бой с американцем Митрионом

Российский боец Федор Емельяненко может провести бой с американцем Мэттом Митрионом под эгидой Bellator, сообщает flocombat.

В настоящий момент по поводу боя ведутся переговоры. Поединок планируется провести в начале 2017 года. 38-летний Митрион имеет в своем активе 11 побед и пять поражений в ММА.

Напомним, Федор Емельяненко вернулся в большой спорт в прошлом году. Он принял участие в предновогоднем шоу RIZIN 31 декабря. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения.