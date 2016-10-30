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Россиянин Бивол победил украинца Махтеенко

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе 25-летний россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над 29-летним украинцем Евгением Махтеенко.

Бой продлился все отведенные 10 раундов, по итогам которых все судьи выставили счет 100-90 в пользу Бивола.

Отметим, что сам чемпионский пояс на кону не стоял, поскольку Махтеенко не входит в топ-15 рейтинга WBA.

Теперь на счету Бивола 8 побед (6 досрочно). На счету Махтеенко 8 побед (7 досрочно) и 6 поражений.

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