Александр Мостовой: Если «Зенит» обыграет «Томь», никто не вспомнит о поражении в кубке от «Анжи»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр
Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Томью».
- По идее в игре с
сибиряками питерцы должны рвать и метать. Разгром в Каспийске обязан их
подстегнуть. Хорошо, что питерцы принимают «Томь» дома. На выезде им было бы
намного сложнее. На «Петровском» должны выигрывать. Тем более что в соперниках
один из аутсайдеров. Если питерцы победят томичей, то никто и не вспомнит о
том, как они играли с «Анжи» на кубок, - приводит слова Мостового «Спорт
уик-энд».
Напомним, матч «Зенит»
- «Томь» пройдет в Петербурге 30 октября и начнется в 17:00. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию
встречи. После 11 игр команда Мирчи Луческу с 25 очками занимает второе место в
РФПЛ, томичи с 8 очками идут на 14-м месте. В прошлом туре сине-бело-голубые
обыграли «Оренбург» со счетом 1:0, команда Валерия Петракова проиграла «Анжи» со
счетом 0:3.
27 октября «Зенит» уступил «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России со счетом 0:4
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция