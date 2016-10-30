Александр Мостовой: Если «Зенит» обыграет «Томь», никто не вспомнит о поражении в кубке от «Анжи»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Томью».

- По идее в игре с сибиряками питерцы должны рвать и метать. Разгром в Каспийске обязан их подстегнуть. Хорошо, что питерцы принимают «Томь» дома. На выезде им было бы намного сложнее. На «Петровском» должны выигрывать. Тем более что в соперниках один из аутсайдеров. Если питерцы победят томичей, то никто и не вспомнит о том, как они играли с «Анжи» на кубок, - приводит слова Мостового «Спорт уик-энд».

Напомним, матч «Зенит» - «Томь» пройдет в Петербурге 30 октября и начнется в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. После 11 игр команда Мирчи Луческу с 25 очками занимает второе место в РФПЛ, томичи с 8 очками идут на 14-м месте. В прошлом туре сине-бело-голубые обыграли «Оренбург» со счетом 1:0, команда Валерия Петракова проиграла «Анжи» со счетом 0:3.

27 октября «Зенит» уступил «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России со счетом 0:4