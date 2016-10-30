Сергей Кузьмин нокаутировал Майка Шеппарда

29-летний российский тяжеловес Сергей Кузьмин одержал победу над 41-летним американцем Майком Шеппардом.

Бой был рассчитан на 10 раундов, но завершился уже первой трехминутке. Кузьмин дважды отправил соперника на настил ринга после чего рефери засчитал россиянину победу техническим нокаутом.

Теперь на счету Кузьмина 8 побед (5 досрочно). На счету Шеппарда 24 победы (10 досрочно), 20 поражений и 2 ничьи.