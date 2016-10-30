Владислав Радимов: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему победа красно-белых в дерби закономерна.

- «Спартак» заслуженно победил, хотя ошибок в плане технического брака было много и с одной, и с другой стороны. Например, потери мяча на ровном месте в одной и другой команде. Если это убрать, то игра была бы очень хорошей.

Кризис у ЦСКА есть. Нужны возвращения либо Дзагоева, либо Еременко. Но я так понимаю, что Алан в этом году вряд ли вернется, а по Роману вообще ничего не понятно. Это в матче с открытым «Спартаком» у ЦСКА еще были какие-то подходы к чужим воротам, а в играх с закрытыми командами у них будут проблемы. Потому что креатива им явно не хватает. Если Еременко не вернется, то надо кого-то искать на его позицию. Усиливать игру в центре поля нужно однозначно, - цитирует Радимова «Спортфакт».

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар».