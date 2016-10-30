Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал- : -Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Радимов: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему победа красно-белых в дерби закономерна.

- «Спартак» заслуженно победил, хотя ошибок в плане технического брака было много и с одной, и с другой стороны. Например, потери мяча на ровном месте в одной и другой команде. Если это убрать, то игра была бы очень хорошей.

Кризис у ЦСКА есть. Нужны возвращения либо Дзагоева, либо Еременко. Но я так понимаю, что Алан в этом году вряд ли вернется, а по Роману вообще ничего не понятно. Это в матче с открытым «Спартаком» у ЦСКА еще были какие-то подходы к чужим воротам, а в играх с закрытыми командами у них будут проблемы. Потому что креатива им явно не хватает. Если Еременко не вернется, то надо кого-то искать на его позицию. Усиливать игру в центре поля нужно однозначно, - цитирует Радимова «Спортфакт». 

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Зениту» надо реабилитироваться после поражения от «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Зенит» - «Томь».Пильгуй оценил имидж ЛодыгинаЗнаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй оценил имидж голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина.«Зенит» растерзает «Томь», Семин переиграет Грасию«Зенит» растерзает «Томь», Семин переиграет ГрасиюПрогноз «Советского спорта» на матчи 12-го тура чемпионата России.Александр Бубнов: Рискну поставить на «Анжи» в матче с «Краснодаром»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Анжи» - «Краснодар».Армейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКААрмейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» - о времени года, в котором пребывает сейчас ЦСКА.Валерий Газзаев: Весь стадион видел, что мяч попал в руку Комбарову, а арбитр не видел этого?Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» – ЦСКА (3:1), когда арбитр встречи Алексей Николаев не назначил пенальти в ворота красно-белых.Андрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наградАндрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наградБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дерби«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дербиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев анализирует матч «Спартака» и ЦСКА (3:1) в целом и по персоналиям.«Арсенал» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 14:30 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Арсенал» из Тулы и «Уфа».«Урал» - «Терек». Начало текстовой трансляции – 12:00 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Терек» из Грозного.«Зенит» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Томь».«Анжи» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Анжи» из Махачкалы и «Краснодар».Евгений Кафельников: Спасибо «Спартаку» за подаренные эмоцииОлимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о победе красно-белых над земляками из ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1).Что-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКАЧто-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКАКогда фанаты начали швырять из сектора в сектор горящие файеры, это выглядело дико. Корреспондент «Советского спорта» свидетельствует.Массимо Каррера: Я горжусь вами, болельщики!Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы своей команды в дерби с ЦСКА (3:1) заявил, что гордится болельщиками своего клуба.РФПЛ. 12-й тур. «Зенит» - «Томь», «Анжи» - «Краснодар» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата России.Юрий Белоус: Николаев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»Бывший президент ФК «Москва» и экс-генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что главный судья Алексей Николаев имел все основания назначить во втором тайме дерби с ЦСКА (3:1) пенальти в ворота московского «Спартака» за игру рукой защитника красно-белых Дмитрия Комбарова.Виктор Булатов: ЦСКА уступил «Спартаку» в средней зонеТрехкратный чемпион России в составе «Спартака», а ныне наставник московского «Торпедо» Виктор Булатов считает, что неправильно винить защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в пропущенных голах в дерби против красно-белых (1:3).Александр Бубнов: Акинфеев подвел ЦСКА, его ошибка сыграла роковую рольФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.Анатолий Бышовец: Ошибка Акинфеева придала сопернику уверенностиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Владислав Радимов
Владислав Радимоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение