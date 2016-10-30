«Тосно» проиграло «СКА-Хабаровску» и упустило шанс выйти в лидеры ФНЛ
«Тосно» в матче 19-го тура первенства ФНЛ уступило
на выезде «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.
Единственный мяч в
добавленное ко второму тайму время забил Адлан Кацаев.
Победа в этом матче
позволила бы клубу из Ленинградской области возглавить таблицу первого
дивизиона.
Напомним, следующий
матч команда Дмитрия Парфенова проведет 5 ноября дома против «Сибири»,
хабаровчане в тот же день примут «Нефтехимик».
После этого матча, «Тосно» с 38 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства – «Динамо» 40 очков после 18 матчей. «СКА-Хабаровск» с 28 очками после 19 игр занимает седьмое место.
Матч
СКА-Хабаровск - Тосно - 1:0 (0:0)
Место и дата
30 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
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