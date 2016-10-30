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«Тосно» проиграло «СКА-Хабаровску» и упустило шанс выйти в лидеры ФНЛ

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

«Тосно» в матче 19-го тура первенства ФНЛ уступило на выезде «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1.

Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Адлан Кацаев.

Победа в этом матче позволила бы клубу из Ленинградской области возглавить таблицу первого дивизиона.

Напомним, следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет 5 ноября дома против «Сибири», хабаровчане в тот же день примут «Нефтехимик».

После этого матча, «Тосно» с 38 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства – «Динамо» 40 очков после 18 матчей. «СКА-Хабаровск» с 28 очками после 19 игр занимает седьмое место.

Матч

СКА-Хабаровск - Тосно - 1:0 (0:0)

Место и дата

30 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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