Александр Бубнов: «Зениту» надо реабилитироваться после поражения от «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Зенит» - «Томь».

- «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, причем разгромное, по всем статьям. В Каспийске подопечные Луческу мало напоминали самих себя, но в Санкт-Петербурге обязаны обыгрывать «Томь». Нужно реабилитироваться за давешний провал. Прогноз - 2:0 в пользу «Зенита», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 17:00 мск в Санкт-Петербурге. После 11 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, «Томь» расположилась на 14-й строчке.