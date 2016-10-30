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Александр Бубнов: «Зениту» надо реабилитироваться после поражения от «Анжи»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Зенит» - «Томь».

- «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, причем разгромное, по всем статьям. В Каспийске подопечные Луческу мало напоминали самих себя, но в Санкт-Петербурге обязаны обыгрывать «Томь». Нужно реабилитироваться за давешний провал. Прогноз - 2:0 в пользу «Зенита», - цитирует Бубнова Sportbox. 

Напомним, что матч состоится сегодня в 17:00 мск в Санкт-Петербурге. После 11 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, «Томь» расположилась на 14-й строчке.  

Матч

Зенит - Томь

Место и дата

30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция

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