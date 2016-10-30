Стали известны стартовые составы «Терека» и «Урала»
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Терека» на матч 12-го тура РФПЛ.
«Урал»: Арапов, Данцев, Фонтанельо, Динга, Павленко, Фидлер, Кулаков, Емельянов, Чантурия, Ставлец, Лунгу.
Запасные: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Новиков, Серченков, Коробов, Подоксёнов, Жуков, Конате, Бугуи.
«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Мохаммади, Кузяев, Факундо, Иванов, Роши, Лебеденко, Балай.
Запасные: Годзюр, Кен, Плиев, Торже, Митришев, Садаев, Мбенг, Кадыров, Мирзов, Грозав.
Матч начнется в 12:00 мск. «Терек» после 11 туров находится на шестой строчке, «Урал» - на 12-й в турнирной таблице РФПЛ.
Стал известен стартовый состав «Терека» на игру 12 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по ф… https://t.co/Gx6ts1tpj3 pic.twitter.com/5nksmz5Um6— FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 30 октября 2016 г.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши, Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай, Лебеденко
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция