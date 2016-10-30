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Стали известны стартовые составы «Терека» и «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Терека» на матч 12-го тура РФПЛ.

«Урал»: Арапов, Данцев, Фонтанельо, Динга, Павленко, Фидлер, Кулаков, Емельянов, Чантурия, Ставлец, Лунгу.

Запасные: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Новиков, Серченков, Коробов, Подоксёнов, Жуков, Конате, Бугуи.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Мохаммади, Кузяев, Факундо, Иванов, Роши, Лебеденко, Балай.

Запасные: Годзюр, Кен, Плиев, Торже, Митришев, Садаев, Мбенг, Кадыров, Мирзов, Грозав.

Матч начнется в 12:00 мск. «Терек» после 11 туров находится на шестой строчке, «Урал» - на 12-й в турнирной таблице РФПЛ. 

Матч

Урал - Терек - 1:3 (1:1)

2-й тайм

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши, Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай, Лебеденко

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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