Стали известны стартовые составы «Терека» и «Урала»

Валерий Газзаев: Весь стадион видел, что мяч попал в руку Комбарову, а арбитр не видел этого?

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» – ЦСКА (3:1), когда арбитр встречи Алексей Николаев не назначил пенальти в ворота красно-белых.