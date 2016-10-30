Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 3Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Дзюбе и компании пора понять, что нельзя побеждать, не двигаясь по полю

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» примет «Томь».

«Если футболисты «Зенита» уважают себя и своих болельщиков, они должны отмазываться в матче с «Томью» за унизительное поражение от «Анжи» в Кубке России. Но у «Зенита» спад и сделать это будет непросто даже учитывая нынешний уровень томичей. Победу над «Оренбургом» в прошлом туре питерцы одержали с огромным трудом.

Нет в команде прежних лидеров - Данни и Халка. Поэтому Дзюбе и компании пора понять, что нельзя побеждать, не двигаясь по полю», - считает Рейнгольд.

Напомним, что матч состоится сегодня в 17:00 мск в Санкт-Петербурге. После 11 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, «Томь» расположилась на 14-й строчке.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Зениту» надо реабилитироваться после поражения от «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Зенит» - «Томь».Александр Мостовой: Если «Зенит» обыграет «Томь», никто не вспомнит о поражении в кубке от «Анжи»Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Томью».Пильгуй оценил имидж ЛодыгинаЗнаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй оценил имидж голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина.Валерий Рейнгольд: Сравните игру Зе Луиша с ТраореБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).«Зе Луиш – сильнейший нападающий в России. Попробуйте возразить - нечем»«Зе Луиш – сильнейший нападающий в России. Попробуйте возразить - нечем»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).Молодежка «Зенита» с минимальным счетом обыграла «Томь»-м и вышла на второе место первенстваВ матче 12-го тура молодежного первенства петербургский «Зенит» на своем поле переиграл сверстников из «Томи» со счетом 1:0.Андрей Аршавин: Кокорин в моих глазах остается сильным футболистомБывший капитан сборной России Андрей Аршавин уверен в том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не сказали своего последнего слова в национальной команде.Валерий Рейнгольд: Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя СлуцкогоВалерий Рейнгольд: Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя СлуцкогоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями перед матчем красно-белых в 12-м туре РФПЛ против ЦСКА.Вячеслав Малафеев: То, что Лодыгин сдал позиции, не повод от него избавлятьсяБывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о вратарской позиции в петербургском клубе.Судья Москалев получил «двойку», так как не заметил симуляцию Будковского и удалил КержаковаИнспектор матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» (4:0) Сергей Зуев заявил корреспонденту «Советского спорта», что не может разглашать оценку, которую он поставил Владимиру Москалеву. Ранее сообщалось, что она неудовлетворительная.Арбитр Владимир Москалев получил «двойку» за матч «Анжи» – «Зенит»Работа главного арбитра матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Владимира Москалева признана неудовлетворительной. Он получил низкую оценку за эту игру.Дмитрий Булыкин: У Дзюбы есть несколько лет, чтобы превзойти меняБывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.Виктор Папаев: Невозможно объяснить игру «Зенита» с «Анжи», в московском дерби мы такого не увидимБывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября на стадионе «Открытие-Арена».Мирча Луческу: Новым футболистам «Зенита» потребовалось время, чтобы привыкнуть к моим требованиямГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об изменении игры сине-бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш.Али Гаджибеков: Жулиано бежал на меня с намерением нанести травмуЗащитник «Анжи» Али Гаджибеков после победы над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России (4:0) рассказал о стычке с полузащитником сине-бело-голубых Жулиано, за которую оба игрока получили по красной карточке.Мирча Луческу: Когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, проскочила мысль, что однажды могу тренировать эту командуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему весной 2016 года принял предложение петербургского клуба.«Зенит» – «Томь». Хави Гарсия пропустит матчКапитан «Зенита» Хави Гарсия из-за травмы не примет участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Томи».Гаджи Гаджиев: «Зенит» сыграл плохой матч, «Анжи» – один из самых лучшихГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Анжи» - «Зенит» в 1/8 финала Кубка России.Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)На новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезонРуководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Томь
Томькалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости

Cпецпредложение