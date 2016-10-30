Валерий Рейнгольд: Дзюбе и компании пора понять, что нельзя побеждать, не двигаясь по полю

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» примет «Томь».

«Если футболисты «Зенита» уважают себя и своих болельщиков, они должны отмазываться в матче с «Томью» за унизительное поражение от «Анжи» в Кубке России. Но у «Зенита» спад и сделать это будет непросто даже учитывая нынешний уровень томичей. Победу над «Оренбургом» в прошлом туре питерцы одержали с огромным трудом.

Нет в команде прежних лидеров - Данни и Халка. Поэтому Дзюбе и компании пора понять, что нельзя побеждать, не двигаясь по полю», - считает Рейнгольд.

Напомним, что матч состоится сегодня в 17:00 мск в Санкт-Петербурге. После 11 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, «Томь» расположилась на 14-й строчке.