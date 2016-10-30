Пасторе может перейти в «Челси»

Лига 1. 11-й тур. «Ницца» - «Нант», «Марсель» - «Бордо» и другие матчи Результаты матчей чемпионата Франции по футболу.

«Сент-Этьен» и «Монако» сыграли вничью Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Монако» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В субботу в матче 10-го тура чемпионата АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» В субботу в матче 10-го тура чемпионата АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.

Дух старой школы. Как в АПЛ желтые карточки с номерами спасли при поломке табло

Дух старой школы. Как в АПЛ желтые карточки с номерами спасли при поломке табло Резервному арбитру матча «Тоттенхэм» – «Лестер» пришлось воспользоваться старым способом показа замен – обычными карточками с номерами.

Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю Ляказетта Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

Гол Мусы не позволил «Тоттенхэму» обыграть «Лестер» «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 10-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» дома не сумел обыграть «Бернли», Моуринью и Эррера были удалены

«МЮ» дома не сумел обыграть «Бернли», Моуринью и Эррера были удалены Матч десятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.