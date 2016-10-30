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Пасторе может перейти в «Челси»

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе может перейти в лондонский «Челси», сообщает «Свободная Пресса».

Главный тренер аристократов Антонио Конте планирует подписать 27-летнего футболиста зимой. Помимо «Челси» интерес к Пасторе проявляет ряд китайских клубов. 

«ПСЖ» готов расстаться с футболистом, тем самым разгрузив зарплатную ведомость. Сумма трансфера составит примерно 24 миллиона евро. 

В текущем сезоне Пасторе провел за «ПСЖ» четыре матча, но результативными действиями не отметился.  

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