Пасторе может перейти в «Челси»
Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе может перейти в лондонский «Челси», сообщает «Свободная Пресса».
Главный тренер аристократов Антонио Конте планирует подписать 27-летнего футболиста зимой. Помимо «Челси» интерес к Пасторе проявляет ряд китайских клубов.
«ПСЖ» готов расстаться с футболистом, тем самым разгрузив зарплатную ведомость. Сумма трансфера составит примерно 24 миллиона евро.
В текущем сезоне Пасторе провел за «ПСЖ» четыре матча, но результативными действиями не отметился.
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