Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в Токио
Российский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.
— От планов выступить в Токио не отказались?
— Нет, конечно! Куда тут отказываться. Мне еще 24 года - еще как минимум одна Олимпиада впереди! Тут вон в 35 лет Олимпиаду выигрывают, так что у меня еще Токио как минимум.
— Готовы плавать до 35 лет?
— Не думаю, что это для меня. Надо успеть еще чем-то позаниматься в жизни, кроме плавания, - цитирует Морозова «Р-Спорт».
Добавим, что лидер сборной России по плаванию Владимир Морозов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира и стал первым россиянином, которому покорилось это достижение.
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