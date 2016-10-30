Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.

— От планов выступить в Токио не отказались?

— Нет, конечно! Куда тут отказываться. Мне еще 24 года - еще как минимум одна Олимпиада впереди! Тут вон в 35 лет Олимпиаду выигрывают, так что у меня еще Токио как минимум.

— Готовы плавать до 35 лет?

— Не думаю, что это для меня. Надо успеть еще чем-то позаниматься в жизни, кроме плавания, - цитирует Морозова «Р-Спорт».

Добавим, что лидер сборной России по плаванию Владимир Морозов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира и стал первым россиянином, которому покорилось это достижение.