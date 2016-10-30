Руслан Нигматуллин: Рад, что в этом сезоне Глушаков так себя проявляет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил роль Дениса Глушакова в игре московского «Спартака».

- Не хотел бы делать громких заявлений, но Глушаков сейчас играет заметную роль в команде. Он уже достаточно опытен, и лидерских качеств от него ждут давно. Я думаю, что Аленичев желал такой игры от Глушакова, и я рад, что в этом году он себя так проявляет, - заявил Нигматуллин.

Напомним, 29 октября «Спартак» в столичном дерби нанес поражение ЦСКА со счетом 3:1. Капитан команды Денис Глушаков открыл счет в матче ударом из-за пределов штрафной площади.