Руслан Нигматуллин: Рад, что в этом сезоне Глушаков так себя проявляет
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил роль Дениса Глушакова в игре московского «Спартака».
- Не хотел бы делать громких заявлений, но Глушаков сейчас играет заметную роль в команде. Он уже достаточно опытен, и лидерских качеств от него ждут давно. Я думаю, что Аленичев желал такой игры от Глушакова, и я рад, что в этом году он себя так проявляет, - заявил Нигматуллин.
Напомним, 29 октября «Спартак» в столичном дерби нанес поражение ЦСКА со счетом 3:1. Капитан команды Денис Глушаков открыл счет в матче ударом из-за пределов штрафной площади.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция