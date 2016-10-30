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Сергей Шавло: Было ощущение, что против «Спартака» играет не ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ красно-белых с ЦСКА (3:1).

- «Спартак» играл очень хорошо. Такое было преимущество у красно-белых, что казалось, что это вообще не ЦСКА играет. Обычно с ЦСКА матчи открытые бывают, армейцы тоже атакуют и создают моменты. В первом тайме «Спартак» полностью доминировал, имел огромное преимущество, хотя особых моментов для взятия ворот не было, за исключением удара Куинси Промеса рядом со штангой. Учитывая погоду, видимо, было указание чаще бить по воротам. Даже первый номер России Игорь Акинфеев вот так сыграл, мяч скользнул, и он не справился. Удар был сложный для вратаря. 

В дерби ЦСКА обычно более агрессивно играет. Во втором тайме армейцы стали играть более активно, «Спартак» почему-то отошел глубоко назад. При этом (главный тренер «Спартака») Массимо Каррера стал призывать команду более агрессивно играть и выжимать соперника к центру поля. В итоге «Спартак» перехватил инициативу и добился победы, - цитирует Шавло «Р-Спорт». 

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар».  

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