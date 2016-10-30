Анастасия Кузьмина: Шипулин превзойдет Фуркада, как только ему перестанут этого желать

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина уверена в том, что Антону Шипулину по силам бросить вызов французу Мартену Фуркаду в борьбе за Большой хрустальный глобус.

- Думаю, он сможет превзойти Фуркада сразу тогда, когда все перестанут ему этого желать. Когда все вокруг только об одном твердят, психологически очень тяжело. Пока я не выступала, внимательно следила за тем, что постоянно выходила куча программ, интервью, в которых у Антона спрашивали про Мартена, а у Фуркада — про брата. Все вокруг только об их соперничестве и говорили. Такое ощущение, что на трассу они выходят вдвоем. Мое мнение — так неправильно. Вероятно, это сыграло злую шутку для Антона, - цитирует Кузьмину «Тюменская арена».

Напомним, Мартен Фуркад неизменно становится первым в общем зачете Кубка мира по биатлону с 2012 года. В прошлом сезоне Антон Шипулин занял в «тотале» третье место.

Новый сезон стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.



Анастасия Кузьмина, выступающая под флагом Словакии - сестра Шипулина.

