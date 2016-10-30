Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 3Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анастасия Кузьмина: Шипулин превзойдет Фуркада, как только ему перестанут этого желать

Источник:  «Тюменская арена»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина уверена в том, что Антону Шипулину по силам бросить вызов французу Мартену Фуркаду в борьбе за Большой хрустальный глобус.

- Думаю, он сможет превзойти Фуркада сразу тогда, когда все перестанут ему этого желать. Когда все вокруг только об одном твердят, психологически очень тяжело. Пока я не выступала, внимательно следила за тем, что постоянно выходила куча программ, интервью, в которых у Антона спрашивали про Мартена, а у Фуркада — про брата. Все вокруг только об их соперничестве и говорили. Такое ощущение, что на трассу они выходят вдвоем. Мое мнение — так неправильно. Вероятно, это сыграло злую шутку для Антона, - цитирует Кузьмину «Тюменская арена».

Напомним, Мартен Фуркад неизменно становится первым в общем зачете Кубка мира по биатлону с 2012 года. В прошлом сезоне Антон Шипулин занял в «тотале» третье место.

Новый сезон стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. 

Анастасия Кузьмина, выступающая под флагом Словакии - сестра Шипулина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Тихонов: Лидером сборной России мог бы стать Шипулин, но у него нет стержняЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов посетовал на отсутствие лидера в мужской сборной России по биатлону.Антон Шипулин: Каждый биатлонист мечтает выиграть Кубок мира, и я не исключениеРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о ходе своей подготовки к соревнованиям.Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Мартен Фуркад: Как же много больных в спорте высших достиженийДвукратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад прокомментировал новые данные, опубликованные хакерской группой Fancy Bears.Антон Шипулин: У меня идеальная команда для подготовки к новому сезонуАнтон Шипулин занял второе место в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском (Пермский край). Лучшим на дистанции был Максим Цветков, третьим финишировал Алексей Волков.Цветков победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, Шипулин - второйМаксим Цветков, представляющий Москву и Вологодскую область, стал лучшим в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.Антон Шипулин: Чемпионат России по летнему биатлону дает возможность почувствовать себя в соревновательной средеРоссийский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как готовится к новому сезону.Антон Шипулин: Планирую выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлонуОлимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что планирует выступить во всех гонках чемпионата России по летнему биатлону.Шипулин, Гараничев и Бабиков выступят на первых этапах Кубка мираРоссийские биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Антон Бабиков примут участие в первых трех этапах Кубка мира по биатлону, сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.Антон Шипулин поздравил женскую сборную по гандболу с победой в РиоОлимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поздравил женскую сборную России по гандболу с победой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на ОлимпиадеРоссийский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.Антон Шипулин: При желании в России можно проводить все девять этапов Кубка мираАнтон Шипулин: При желании в России можно проводить все девять этапов Кубка мираЛучший биатлонист России дал Sovsport.ru первое летнее интервью: о базе в Ленобласти, Бьорндалене с Домрачевой и лыжных спорах.Мартен Фуркад: Целую страну отстранили, а спортсмены, отбывшие две дисквалификации, поедут в РиоФранцузский биатлонист Мартен Фуркад выразил несогласие с решением Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое оставило в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Шипулин, Легков и Крюков примут участие в Спринте на Дворцовой10 июля в Санкт-Петербурге состоится 13-й спринт на Дворцовой площади, который традиционно проходит на лыжероллерах.Александр Касперович: Шипулин и Волков будут готовиться к сезону самостоятельноГлавный тренер сборной России Александр Касперович рассказал, что биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков будут тренироваться индивидуально.Бывший тренер Мартена Фуркада перешел в сборную НорвегииСоюз биатлонистов Норвегии (NSF) назвал имена тренеров мужской и женской сборных страны на сезон-2016/17.Шипулин проведет в Екатеринбурге дворовые Олимпийские игрыОлимпийский чемпион Антон Шипулин вместе с экс-биатлонистом сборной России Сергеем Чепиковым проведет в Екатеринбурге дворовые Олимпийские игры 10 мая.Антон Шипулин: Планирую сходить на концерт Тимати в ЕкатеринбургеРоссийский биатлонист Антон Шипулин собирается посетить концерт известного репера Тимати.Иван Черезов: Кризиса в российском биатлоне точно нетИван Черезов: Кризиса в российском биатлоне точно нетДвукратный призёр Олимпийских игр в интервью Sovsport.ru подвел итоги своей карьеры и проанализировал неудачи сборной России.Антон Шипулин: Наконец-то закончен соревновательный сезон. Не нужно вспоминать печальные моментыРоссийский биатлонист Антон Шипулин признался, что рад тому, что соревновательный сезон закончился.

Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьминавсе новости

Cпецпредложение