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Стив Брюс: Я действительно писал детективы, но больше этого делать не буду (фото)

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс признался в том, что на рубеже веков пробовал свои силы на литературном поприще.

- Эти книги были написаны 10 или 15 лет назад, но могу подтвердить - их действительно написал я. Не хочу ли я стать автором еще одного Романа? Однозначно, нет! Прочтите их и вы сами поймете, почему я не намерен больше этим заниматься. Я не знал, что эта трилогия сейчас имеет спрос на Ebay. Я закончил с этим и не намерен больше писать, могу пообещать вам это, - заявил Брюс.

55-летний Стив Брюс возглавил «Астон Виллу» по ходу текущего сезона после отставки Роберто ди Маттео.

Отметим, что Брюс четырежды выводил свои команды в английскую премьер-лигу. Последним местом работы специалиста был «Халл Сити» (2012 - 2016).

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