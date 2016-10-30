Ефимова вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова со вторыми результатами вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом.

Чемпион мира Владимир Морозов отобрался в финал на дистанции 50 м кролем. Еще один российский пловец Станислав Донец преодолел квалификацию на дистанции 50 м на спине , а Дарья Устинова – на 100 м кролем.

Напомним, что вчера команда России в составе Станислава Донца, Юлии Ефимовой, Владимира Морозова и Дарьи Устиновой одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (1.39,82), вторыми финишировали американцы (1.42,48), третьими – команда Гонконга (1.45,79).