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Андрей Федун: Говорить о будущих успехах «Спартака» еще рано

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу своей команды в матче против ЦСКА (3:1) в 12-м туре РФПЛ.

- Все довольны, точнее, половина человечества довольна, половина нет. Всегда выигрывает команда, а не один игрок, на этот раз на поле она у нас была и победила. Не сказал бы, что армейцы были бледными - у любого клуба бывают взлеты, бывают падения. Сейчас у них не самый лучший период, но от этого они не стали слабее или менее профессиональными. Это хорошая принципиальная победа, успех в любом дерби всегда радует. Но чемпионат у нас начинается после перерыва, кто-то укрепляется, кто-то слабеет. Что-то сейчас говорить о будущем рано. Всем приятно от того, что сегодня произошло, - цитирует Федуна ТАСС. 

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар». 

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