Павел Рязанцев: Мы были быстрее и дружнее

Финал Кубка страны-2016 с «Енисеем» (7:1) стал тем редким матчем, в котором форвард хабаровчан не смог отличиться. Но Павел Рязанцев ничуть не расстроился:

- Главное – то, что мы победили. Сегодня «СКА-Нефтяник» был быстрее, дружнее и больше хотел выиграть.

- Теперь ждать от вас золотых медалей чемпионата страны? Чемпионом, кстати, Хабаровск еще никогда не был?

- Мы, конечно, очень хотим. Но чемпионат будет длинным. Задачу – попасть в финал – никто не отменял. Конкуренты – те же. И легче точно не будет. На нас, как на свежеиспеченных обладателей Кубка будут настраиваться очень серьезно.

- Вам в финале не мешала акклиматизация?

- Лично мне было очень тяжело. Сегодня – четвертый день после прилета в Москву. Самый критический. Двигались не так легко, как можем. Но этого хватило для победы.