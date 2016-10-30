Макарова и Веснина выиграли Итоговый чемпионат WTA
Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина стала сильнейшей на Итоговом чемпионате WTA-2016, проходящем в Сингапуре.
В финальном матче олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро переиграли чешско-американский дуэт Люси Шафаржова/Беттани Маттэк-Сэндз в двух партиях.
- Было очень важно выиграть первый сет, потому что он был необычайно упорным, - заявила Макарова после завершения встречи.
Напомним, в финале одиночного турнира сегодня сразятся первая ракетка мира Анжелик Кербер и теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова.
Сингапур
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Парный разряд
Финал
Матч
Маттек-Сэндз/Шафаржова () - Макарова/Веснина (Россия) - 6:7, 3:6
Место и дата
30 октября 11:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически