Макарова и Веснина выиграли Итоговый чемпионат WTA

Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина стала сильнейшей на Итоговом чемпионате WTA-2016, проходящем в Сингапуре.

В финальном матче олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро переиграли чешско-американский дуэт Люси Шафаржова/Беттани Маттэк-Сэндз в двух партиях.

- Было очень важно выиграть первый сет, потому что он был необычайно упорным, - заявила Макарова после завершения встречи.

Напомним, в финале одиночного турнира сегодня сразятся первая ракетка мира Анжелик Кербер и теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова.



Сингапур

Итоговый турнир WTA

Закрытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Парный разряд

Финал