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Макарова и Веснина выиграли Итоговый чемпионат WTA

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина стала сильнейшей на Итоговом чемпионате WTA-2016, проходящем в Сингапуре.

В финальном матче олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро переиграли чешско-американский дуэт Люси Шафаржова/Беттани Маттэк-Сэндз в двух партиях.

- Было очень важно выиграть первый сет, потому что он был необычайно упорным, - заявила Макарова после завершения встречи.

Напомним, в финале одиночного турнира сегодня сразятся первая ракетка мира Анжелик Кербер и теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова. 

Сингапур
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Парный разряд 
Финал

Матч

Маттек-Сэндз/Шафаржова () - Макарова/Веснина (Россия) - 6:7, 3:6

Место и дата

30 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

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