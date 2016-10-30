Сергей Прядкин: Наказание за пиротехнику надо ужесточить

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Российская футбольная премьер-лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после дерби «Спартак» - ЦСКА.

- Мы сделали все возможное. В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками. Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи. Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить, - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, фанаты «Спартака» и ЦСКА на протяжении всего матча жгли пиротехнику, а во втором тайме главный арбитр Алексей Николаев вынужден был остановить матч на определенное время, так как поле заволокло дымом. Кроме того, фанаты ЦСКА и «Спартака» начали перекидываться горящими файерами.