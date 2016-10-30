Сергей Прядкин: Наказание за пиротехнику надо ужесточить
Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Российская футбольная премьер-лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после дерби «Спартак» - ЦСКА.
- Мы сделали все возможное. В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками. Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи. Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить, - цитирует Прядкина ТАСС.
Напомним, фанаты «Спартака» и ЦСКА на протяжении всего матча жгли пиротехнику, а во втором тайме главный арбитр Алексей Николаев вынужден был остановить матч на определенное время, так как поле заволокло дымом. Кроме того, фанаты ЦСКА и «Спартака» начали перекидываться горящими файерами.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция