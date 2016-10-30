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Илья Авербух: Медведеву воспринимают как чемпионку мира и законодательницу мод в фигурном катании

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер Илья Авербух оценил выступление чемпионки мира Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при в Канаде.

- Я думаю, что Женю действительно воспринимают как законодательницу мод и как чемпионку мира. Женя подтвердила свой высокий уровень, и очень здорово, что она остается лидером сборной России в женском одиночном катании.

Я хочу поздравить Женю и ее тренера Этери Тутберидзе с хорошим началом сезона. На данный момент из российских фигуристов, вступивших в борьбу, Женя, пожалуй, единственная, кто показал действительно стопроцентный результат. Конечно, еще есть куда расти и прибавлять, но выступление в Канаде Женя может занести себе в актив. Практически чистое катание в короткой и практически безупречное в произвольной программе. Мне было очень приятно, что канадский зритель тепло принял программу, после произвольной трибуны аплодировали Евгении стоя, - цитирует Авербуха агентство «Р-Спорт».

Россиянка Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссисcоге – Skate Canada.

Медведева в субботу по итогам короткой и произвольной программ набрала 220,65 балла. Второе место заняла канадка Кейтлин Осмонд (206,45), третьей стала Сатоко Михара из Японии (192,08).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку. В ее активе 187,99 баллов.


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