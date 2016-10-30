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Дмитрий Парфенов: «Тосно» пропустило гол из-за ошибки в простой ситуации

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о поражении в матче 19-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

- В первом тайме ничего не получалось в атаке, но в обороне мы свои функции выполняли. Во втором тайме игра выровнялась, мы даже перехватили инициативу и могли забить. В самом конце игры пропустили из-за ошибки в простой ситуации. Но без поражений не бывает побед, мы сделаем выводы и будем двигаться дальше, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» проиграло «СКА-Хабаровску» 0:1. Единственный мяч на третей минуте добавленного времени забил Адлан Кацаев.

Следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет 5 ноября дома против «Сибири», хабаровчане в тот же день примут «Нефтехимик».

После 19 игр «Тосно» с 38 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства – «Динамо» - 40 очков в 18 матчах. «СКА-Хабаровск» с 28 очками после 19 туров занимает седьмое место.

Матч

СКА-Хабаровск - Тосно - 1:0 (0:0)

Место и дата

30 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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