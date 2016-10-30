Максим Бузникин: «Спартак» будет бороться за золотые медали чемпионата России

Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин прокомментировал результат матча красно-белых с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.

- «Спартак» вчерашним матчем сделал заявку на борьбу за золотые медали чемпионата России. Это не стало настолько очевидно, потому что нельзя списывать со счетов «Зенит» и ЦСКА, но претендентом на высшие награды команда стала. Спартаковцы быстрее двигались, больше были заряжены на борьбу, «Спартак» играл быстрее, создавал численное преимущество в зоне мяча. ЦСКА, видимо, сознательно отдал инициативу.

«Спартак» Массимо Карреры стал более тактической командой, которая тщательно оберегает тылы, но при этом эта тактика не является оборонительной, команда контролировала мяч, но делала это очень быстро, защитники были нацелены, - цитирует Бузникина «Р-Спорт».

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар».