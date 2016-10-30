Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник0 : 2Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Бузникин: «Спартак» будет бороться за золотые медали чемпионата России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин прокомментировал результат матча красно-белых с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.

- «Спартак» вчерашним матчем сделал заявку на борьбу за золотые медали чемпионата России. Это не стало настолько очевидно, потому что нельзя списывать со счетов «Зенит» и ЦСКА, но претендентом на высшие награды команда стала. Спартаковцы быстрее двигались, больше были заряжены на борьбу, «Спартак» играл быстрее, создавал численное преимущество в зоне мяча. ЦСКА, видимо, сознательно отдал инициативу. 

«Спартак» Массимо Карреры стал более тактической командой, которая тщательно оберегает тылы, но при этом эта тактика не является оборонительной, команда контролировала мяч, но делала это очень быстро, защитники были нацелены, - цитирует Бузникина «Р-Спорт».  

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». После этой игры красно-белые, набрав 28 очков, лидируют в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». ЦСКА 6 ноября на домашней арене примет пермский «Амкар».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Симонян: «Спартак» заслужил победу над ЦСКА, но выводы делать раноПервый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.Леонид Рапопорт: Матч «Урал» - «Терек» не мог быть договорнымМинистр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал ход матча 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек».Виталий Мутко: В чем интерес «Урала» и «Терека»? Оба клуба ни вверх, ни внизВице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал информацию о подозрительном характере встречи 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).Алексей Николаев: Комбаров не играл рукой, пенальти назначать не следовалоАлексей Николаев: Комбаров не играл рукой, пенальти назначать не следовалоГлавный судья дерби «Спартака» и ЦСКА (3:1) Алексей Николаев на следующий день после игры дал интервью «Советскому спорту».Вадим Скрипченко: Нас преследуют вратарские ошибкиГлавный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после поражения от «Терека» (1:4) в 12-м туре РФПЛ ответил на вопросы журналистов.Рашид Рахимов: «Терек» спас гол, который соперник привез сам себеГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над «Уралом» (4:1) в 12-м туре РФПЛ поделился своими впечатлениями от игры.«Арсенал» - «Уфа». ОнлайнВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Арсенал» из Тулы и «Уфа».«Терек» одержал волевую победу в ЕкатеринбургеГрозненский «Терек» на выезде переиграл «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу (4:1).Сергей Прядкин: Наказание за пиротехнику надо ужесточитьГлава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Российская футбольная премьер-лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после дерби «Спартак» - ЦСКА.Андрей Федун: Говорить о будущих успехах «Спартака» еще раноЧлен совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу своей команды в матче против ЦСКА (3:1) в 12-м туре РФПЛ.Сергей Шавло: Было ощущение, что против «Спартака» играет не ЦСКАБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ красно-белых с ЦСКА (3:1).Руслан Нигматуллин: Рад, что в этом сезоне Глушаков так себя проявляетБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил роль Дениса Глушакова в игре московского «Спартака».«Урал» - «Терек». ОнлайнВ воскресенье в матче 12-го тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Терек» из Грозного.«Спартак» – ЦСКА и еще восемь лучших матчей Зе Луиша в карьере«Спартак» – ЦСКА и еще восемь лучших матчей Зе Луиша в карьереSpb.Sovsport.ru, вдохновившись игрой форварда «Спартака» Зе Луиша в матче с ЦСКА, рассказывает о еще восьми лучших матчах в его карьере.Валерий Рейнгольд: Дзюбе и компании пора понять, что нельзя побеждать, не двигаясь по полюБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» примет «Томь».Стали известны стартовые составы «Терека» и «Урала»Стали известны стартовые составы «Урала» и «Терека» на матч 12-го тура РФПЛ.Александр Бубнов: «Зениту» надо реабилитироваться после поражения от «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РФПЛ «Зенит» - «Томь».Владислав Радимов: «Спартак» заслуженно победил ЦСКАБывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему победа красно-белых в дерби закономерна.Александр Мостовой: Если «Зенит» обыграет «Томь», никто не вспомнит о поражении в кубке от «Анжи»Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Томью».Пильгуй оценил имидж ЛодыгинаЗнаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй оценил имидж голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Максим Бузникин
Максим Бузникинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение