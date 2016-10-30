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«Терек» одержал волевую победу в Екатеринбурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Грозненский «Терек» на выезде переиграл «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу (4:1).

Уже на 11-й минуте хозяева поля открыли счет. Чантурия был сбит в штрафной площади «Терека», после чего сам же реализовал пенальти.

Грозненцы смогли отыграться перед самым перерывом. Голкипер «Урала» Дмитрий Арапов ошибся в передаче и албанский форвард Беким Балай моментально наказал его за эту оплошность.

Во втором тайме Балай оформил дубль, затем автоголом отметился Доминик Динга. Окончательный счет на табло установил Аблайе Мбенге.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).

6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».

Матч

Урал - Терек - 1:4 (1:1)

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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