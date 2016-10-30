SK Telecom T1 стала чемпионом мира по League of Legends
Южнокорейский коллектив SK Telecom T1 занял первое место на чемпионате мира по League of Legends.
В гранд-финале турнира SK Telecom T1 обыграл соотечественников из команды Samsung Galaxy со счетом 3:2.
SK Telecom T1 are the 2016 #Worlds Champions! #SKTWIN https://t.co/gQoZG4p0pq— lolesports #Worlds (@lolesports) 30 октября 2016 г.
Таким образом, SK Telecom T1 стала трехкратным чемпионом мира по League of Legends, одержав победы на мировом первенстве в 2013, 2015 и 2016 годах.
Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends преодолел отметку в 5 000 000 долларов. Чемпион получит 40% от общего призового фонда и 25% от продажи своих образов.
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