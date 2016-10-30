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Шамиль Тарпищев: Успех Макаровой и Весниной - большая победа для нашей страны

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Екатерины Макаровой и Елены Весниной на Итоговом турнире WTA в парном разряде.

- Макарова и Веснина учли ошибки, допущенные в полуфинале US Open против этих соперниц. Сегодня они реально лучше держали свою подачу. Они не давали соперницам спокойно играть на перехватах, а сами играли разнообразно и позиционно лучше. Эта победа закономерна. Это реально большая победа для российского тенниса. Молодцы, они здорово сыграли! - сказал Тарпищев в интервью «Р-Спорт». 

Напомним, что в финальном матче олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро переиграли чешско-американский дуэт Люси Шафаржова/Беттани Маттэк-Сэндз в двух партиях - 7:6, 6:3. 

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