Моуринью запретил Швайнштайгеру играть за молодежную команду «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не разрешил бывшему капитану сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру сыграть за клубную команду U-23.
Тренер молодежной команды «МЮ» Уоррен Джойс намеревался задействовать Швайнштайгера в предстоящих матчах, однако Моуринью наложил вето на эти планы. По его словам, немецкий полузащитник имеет право лишь тренироваться с дублем для поддержания физических кондиций.
После того, как Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед», Бастиан не сыграл за клуб ни одного матча. Летом полузащитник отказался переходить в другой клуб, а тренер в свою очередь заявил, что не видит его в основном составе.
Швайнштайгер получает в английском клубе 170 000 фунтов в неделю.
Матч
Манчестер Юнайтед - Бёрнли - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Шоу, Блинд, Рохо, Лингард (Руни, 73), Погба, Мата (Феллайни, 73), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд (Депай, 82)
Бёрнли: Хитон, Уорд (Фланаган, 44), Кин, Ми, Лоутон, Марни, Эрфилд, Хендрик, Гудмундссон (Бойд, 85), Воукс, Грэй (Барнс, 60)
Предупреждения:
Эррера, 33; Погба, 84 - Фланаган, 67; Хитон, 90; Марни, 90
Удаления:
Эррера, 68 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция