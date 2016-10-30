Моуринью запретил Швайнштайгеру играть за молодежную команду «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не разрешил бывшему капитану сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру сыграть за клубную команду U-23.

Тренер молодежной команды «МЮ» Уоррен Джойс намеревался задействовать Швайнштайгера в предстоящих матчах, однако Моуринью наложил вето на эти планы. По его словам, немецкий полузащитник имеет право лишь тренироваться с дублем для поддержания физических кондиций.

После того, как Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед», Бастиан не сыграл за клуб ни одного матча. Летом полузащитник отказался переходить в другой клуб, а тренер в свою очередь заявил, что не видит его в основном составе.

Швайнштайгер получает в английском клубе 170 000 фунтов в неделю.