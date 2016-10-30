«Енисей» вырвал победу у «Тюмени» и поднялся на третье место в ФНЛ
«Тюмень» дома уступила «Енисею» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличились Хасан Мамтов (35-я минута - с пенальти) и Владимир Лешонок (52-я), у гостей – Олег Ланин (45), Егор Иванов (58-я) и Андрей Козлов (80-я).
«Тюмень» с 24 очками занимает на данный момент 9-е место, «Енисей» с 30 баллами идет третьим.
В следующем туре команда Александра Ивченко 5 ноября примет «Балтику», а подопечные Андрея Тихонова в тот же день встретятся в гостях с «Динамо».
Матч
Место и дата
30 октября 12:00, Геолог, Онлайн-трансляция
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