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Шотландец Крэйг Томпсон назначен главным арбитром матча «Атлетико» - «Ростов»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

На матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ростов» назначена шотландская бригада арбитров. 

Главным арбитром будет 44-летний Крэйг Томпсон. Помогать ему будут Алан Малвенни и Дэвид Макгичи, резервный рефери — Грэм Стюарт.

В нынешнем сезоне Томсон работал на двух матчах Лиги чемпионов, в которых показал девять желтых и одну красную карточку, а также назначил один пенальти.

Игра состоится 1 ноября в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». В Ростове-на-Дону подопечные Диего Симеоне переиграли российский клуб со счетом 1:0.

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