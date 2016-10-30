Рашид Рахимов: «Терек» спас гол, который соперник привез сам себе

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над «Уралом» (4:1) в 12-м туре РФПЛ поделился своими впечатлениями от игры.

- Понимаю, что у «Урала» не самые лучшие впечатления от матча. У нас такое было на неделе, когда мы не прошли в Кубке России дальше. В первом тайме мы играли просто ужасно, было много брака, умудрялись даже ауты в соперника. Если бы «Урал» забил второй мяч, мы бы вряд ли вернулись в игру. Нас спас гол, который соперник привез сам себе. Забили мы, и было легче играть от обороны. Когда мы забили третий мяч, стало легче. Понятно, что все могло завершиться и по-другому.

- «Терек» отказался от тренировки в Екатеринбурге. Как вам газон?

- Мы знали, что здесь довольно холодно, и знали разницу во времени. Поэтому решили потренироваться у себя, пообедать и улететь в Екатеринбург.

- Нет претензий к судье по поводу пенальти?

- Я не видел момента, но мне сказали, что Чанутрию зацепили. А обсуждать то, чего не видел, не считаю правильным.



