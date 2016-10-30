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Вадим Скрипченко: Нас преследуют вратарские ошибки

Данил Паливода
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после поражения от «Терека» (1:4) в 12-м туре РФПЛ ответил на вопросы журналистов.

- Тридцать минут команда выполняла установку, приятно было смотреть, как команда действовала. В очередной раз можно говорить о вратарской ошибке, которая нас преследует на протяжении последних матчей. После пропущенного гола на поле доминировал «Терек». Те голы, которые мы пропустили, они ни в какие ворота не лезут. К сожалению, эти ошибки повторяются. Победа «Терека» заслуженная.

- Когда счет стал 1:3, вы выпустили пятого защитника. Почему?
- У нас было две вынужденные замены: сначала поле покинул Чантурия, в перерыве замену попросил Павленко. Если бы у меня была возможность, я бы выпустил Конате. Но, к сожалению, Чисамба почувствовал недомогание, и я был вынужден сделать еще одну вынужденную замену.



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