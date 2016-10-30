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Бэйл продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл продлил контракт с мадридским «Реалом».

Прежний контракт 27-летнего футболиста с королевским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Бейл перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года, став самым дорогим на тот момент игроком в истории футбола. За это время в составе «Реала» валлиец дважды выиграл Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Гарет забил 4 мяча в 12 проведенных матчах. 

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