Бэйл продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл продлил контракт с мадридским «Реалом».
Прежний контракт 27-летнего футболиста с королевским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Comunicado Oficial: Balehttps://t.co/GiO9oaKtPQ#Bale2022 #RealMadrid pic.twitter.com/gIUb0k9Jmp— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 30 октября 2016 г.
Бейл перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года, став самым дорогим на тот момент игроком в истории футбола. За это время в составе «Реала» валлиец дважды выиграл Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
В текущем сезоне Гарет забил 4 мяча в 12 проведенных матчах.
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